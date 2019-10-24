Honor 9X'in Global Versiyonu Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei'nin alt markası olan Honor, yeni akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Çin'de Honor 9X'i tanıtan şirket şimdilerde Honor 9X'in global versiyonunu piyasaya sürecek. Gelin hep beraber Honor 9X'in global versiyonunda hangi özelliklerin bulunduğuna yakından bakalım.

Honor 9X'in global versiyonu Çin'de satışa sunulan Honor 9X ile hemen hemen aynı özelliklere sahip ancak şirket işlemci tarafında ufak bir değişikliğe gitti. Honor 9X'in global versiyonu gücünü Kirin 710F yonga setinden almakta. 6.59 inçlik ekrana sahip olan Honor 9X'de 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı yer almakta. Cihazın RAM ve dahili depolama alanları bölgelere göre farklılık gösterebilir. Akıllı telefon bazı bölgelerde 6GB RAM'e ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak.

Cihazın dahili depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 512 GB'a kadar artırılabilmekte. Honor 9X'in arka tarafında 48 megapiksellik kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörüne 8 megapiksellik geniş açı sensörü ve 2 megapiksellik derinlik sensörü eşlik edecek.

Akıllı telefonun ön tarafında açılıp kapanabilen Pop-Up kamera sensörü bulunmakta Bu kamera sensörü 16 megapiksel çözünürlüğünde. 4.000 mAh bataryadan beslenen Honor 9X, 10 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Cihazda 3.5mm'lik jack girişi bulunmakta. Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkacak olan Honor 9X'in hangi ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor. Honor 9X muhtemelen ülkemizde de satışa sunulacak. Cihazın 300 dolardan yurt dışında satışa sunulacağı açıklandı.

Konu hakkındaki detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.