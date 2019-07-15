Honor 9X’in İlk Resmi Görseli ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Honor 9X önümüzdeki hafta kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Huawei’ye bağlı bir yan şirket konumundaki Honor, şimdiden telefonun arka tasarımını gösteren bir görsel paylaştı. Orta seviyeye hitap eden ve gücünü Kirin 810 yonga setinden alan Honor 9X, amiral gemisi kardeşleri Honor 20 ve Honor 20 Pro’da olduğu gibi arka kısmında 3 adet kameraya ve yan tarafında bir adet parmak izi tarayıcısına sahip olacak.

Henüz resmi olarak paylaşılmamasına rağmen, telefonun tüm özellikleri TENAA’de ortaya çıktı. Buna göre, maksimum 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve 512 GB’a kadar microSD özelliklerine sahip HLK-AL00 ve HLK-TL00 model numaralı iki telefon olduğu görülüyor.

Garip olan şu ki, Honor’un paylaştığı resmi Honor 9X görselinde 3 arka kameralı bir telefon görüyoruz. Fakat TENAA’de yer alan söz konusu cihazlar sadece 2 adet arka kameraya sahip (48 MP ana kamera + 2 MP derinlik sensörü). TENAA’de ortaya çıkan özellikler normal 9X ile ilgili olsa da, belki de Honor’un Weibo paylaşımındaki 9X Pro’ya bakıyor olabiliriz.

Eğer bu verileri gerçek kabul edersek, Honor 9X Pro’nun 6.59 inç ekrana sahip olması dışında Honor 9 ile arasındaki tek farkın sahip oldukları kamera sayıları olduğunu söyleyebiliriz.

Diğer ilginç özelliklere gelecek olursak; 3.900 mAh’lik bir batarya, Android 9 tabanlı EMUI 9.0 (ya da belki 9.1) işletim sistemi ve 206 gram ağırlıktan söz edebiliriz. Honor 9X, 163.1 x 77.2 x 8.8 mm’lik büyük boyutlarıyla etkileyici bir cihaz olarak dikkat çekecek.

23 Temmuz’da Çin’in Xi’an kentinde resmi olarak tanıtılacak olan Honor 9X ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde daha fazla detay öğreneceğimizi umuyoruz.