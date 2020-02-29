Honor 9X Lite GeekBench Testlerinde Görüntülendi!

Honor'un yeni modeli Honor 9X Lite, GeekBench testlerinde kendini gösterdi.

Huawei'nin alt firması olan Honor, yeni cihazı olan Honor 9X Lite için çalışmaları sürdürüyor. Honor 9X Lite'ın GeekBench testlerindeki performansı, raporlarda ortaya çıktı. Tabi raporla beraber cihazın özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Gelin cihazın performansına ve özelliklerine göz atalım.

Adının Honor 9X Lite olduğu bilinen cihazın GeekBench'teki adı Huawei JSN-L22 olarak belirlenmiş. 4GB modeli ile teste çıkan cihazın testteki işlemcisinin adı gizli. Testlerde işlemci ismi HiSilicon olarak gözükse de, muhtemelen cihaz içerisinde Kirin 710F yonga setini taşıyacak. Tek çekirdek testinde 333 puan alan; Çoklu çekirdek testinde 1355 puan alan bu cihazın, Kirin 710F'e sahip olması çok muhtemel. Ancak bu işlemciye yakın başka bir işlemci de olabilir.

Android 10 işletim sistemine sahip olan cihaz 8 çekirdekli işletim sistemi ile performansı yansıtacak. Kamera kısmında 48MP ana kameraya sahip olan modelin, derinlik sensörü olacağı da söyleniyor. Söylentilere göre cihazın parmak izi sensörü de bulunacak. Ancak ekrana gömülü olmayacak. Bakalım cihaz ne zaman tanıtılacak.