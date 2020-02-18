Honor 9X Lite Ön Siparişe Açıldı, İşte Fiyatı ve Özellikleri

Honor 9X, Kasım 2019’da 2699 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Honor 9X ve 9X Pro’dan sonra 9X Lite modeli geliyor. Telefonun resmi tanıtımı henüz gerçekleşmedi ancak Pakistan online mağazada ön satışa açıldı ve fiyatın yanı sıra özellikleri belli oldu.

Honor 9X Lite Özellikleri

Honor 9X Lite, yüzde 91 ekran gövde oranına sahip 6.5 inç FullView ekran ile gelecek. Ekran TUV Rheinland tarafından onaylı. Telefonu ön satışa çıkaran online mağaza telefonun sadece arka kısmını gösteren fotoğraf yayınladığından telefonun ekranında çentik veya delik olup olmadığını bilmiyoruz. Ayrıca ekranın çözünürlüğü de belli değil. Telefonun kalbinde Kirin 710 işlemci bulunuyor. 4GB RAM 128GB depolama ile gelen telefonda çift arka kamera kurulumu (48MP f/1.8 1.2” ana sensör ve 2MP f/2.4 derinlik sensörü) mevcut. Faz algılamalı otomatik odaklama (PDAF) var. Ön yüz kamerası 16MP f/2.0 1.3” sensörü taşıyor. Telefonun parmak izi okuyucusu arkada, yüz kilidi ile açmayı da destekliyor. 3750 mAh bataryadan güç alan telefon EMUI 9.0 ile özelleştirilmiş Android 9 işletim sistemi ile geliyor ancak Android 10’a yükseltilebilecek.

Honor 9X Lite Fiyatı

Honor 9X Lite, şu anda online mağazada yaklaşık 207 dolar fiyat etiketiyle ön siparişte. Selfie çubuğu, halka yüzük tutucu, kablo içeren özel hediye kutusuyla birlikte veriliyor.