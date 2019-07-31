Honor 9X, Sadece Bir Günde 300.000 Adet Sattı

Çinli teknoloji devi Huawei’in kardeş markası Honor, sadece bir günde 300 binden fazla Honor 9X sattığını açıkladı.

Genç tüketicileri hedef alan akıllı telefonlar sunan ve kısa zamanda geniş bir tüketici kitlesine ulaşan Honor, başarılı işlere imza atmaya devam ediyor.

Huawei çatısı altında faaliyet gösteren marka, bu ay içinde tanıttığı Honor 9X’in sadece iki dakika içinde 100 bin adet sattığını söyledi. Telefonun ilk gününde toplam 300 bin satış barajını geçtiğini duyuran Honor, yeni bir rekora imza attı.

Selefi Honor 8X'den iki kat daha hızlı bir satış performansı gösteren Honor 9X, bu başarısının sırrını sahip olduğu üstün özelliklerine borçlu.

7 nm sürecinde inşa edilmiş olan yeni Kirin 810 yonga seti tarafından desteklenen akıllı telefon, Full HD + çözünürlüğe sahip 6.59 LCD ekrana ve 48MP ana kameraya ev sahipliği yapıyor.

Kapağının altında 4.000mAh gücünde bir batarya bulunduran Honor 9X, 4 / 6GB RAM ve microSD kart ile 512GB’a kadar yükseltilebilen 64 / 128GB depolama alanı seçenekleriyle geliyor.

Siyah ve Mavi renklerde satılan Honor 9X, 203 dolar gibi oldukça uygun bir fiyat etiketine sahip.