Honor 9X Serisi Çin’de 10 Milyondan Fazla Sattı

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında Çin’de lansmanı yapılan Honor 9X serisi ciddi bir başarıya imza attı. Çin’de Honor 9X ve 9X Pro satışları toplamda 10 milyon barajını geçmeyi başardı.

Tam görünümlü bir ekran ile gelen her iki cihazda da açılır-kapanır selfie kamerası ve 7nm Kirin 810 yonga seti bulunuyor. Honor 9X’te 48MP çift kamera, Honor 9X Pro’da ise 48MP üçlü kamera kurulumları yer alıyor.

Honor 9X ve 9X Pro Rekorlara Doymuyor

Geçtiğimiz yıl 30 Temmuz’da Honor 9X rekor kırarak ilk gün itibariyle 300 bin adet cihaz satmıştı. Bundan 29 gün sonra ise Honor, ülkede telefonun toplam satışlarının 3 milyon adede ulaştığını duyurmuştu.

Honor’un pazar temsilcisi tarafından yapılan yeni bir duyuruya göre, Honor 9X ve 9X Pro’nun Çin’deki toplam satışları an itibariyle 10 milyon adedi geçmiş durumda. Bunun, Honor için oldukça büyük ve önemli bir kilometre taşı olduğunu söyleyebiliriz.

Honor 9X serisinin Çin'de piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Honor CEO'su Geroge Zhao, bu seri için istikrarlı bir büyüme öngörmüştü ve tahminleri şu anki satış rakamlarına kesinlikle yansımış durumda.

Honor 9X ve 9X Pro, Çin’in yanı sıra dünya genelinde deniz aşırı diğer ülkere de gönderildi. Bu da demek oluyor ki satış rakamları daha da artmaya devam edecek.