Honor 9X’ten Yeni Bir Rekor Daha!

Honor 9X'in, 8X serisinin halefi olacağı açıkladığında, şirket yöneticileri Honor 8X'in Huawei markası altında en çok satan akıllı telefon olduğunu söyledi. Telefon, 10 milyon adedi ilk 173 günde olmak üzere toplamda 15 milyon adet sattı. Şimdi ise Honor 9X yeni bir rekorla daha karşımızda.

Honor 9X ve Honor 9X Pro’nun Çin’de satışa sunulmasıyla birlikte, ilk 29 gün içerisinde 3 milyon adet cihaz satışı gerçekleştirildi. Bu da günde 100.000 adet telefon satıldığı anlamına geliyor.

Bu telefonun bu kadar büyük bir başarı elde etmesi aslında çok da şaşırtıcı sayılmaz. Çünkü cihaz 7nm Kirin 810 yonga setiyle ve 4/64 GB’dan 8/256 GB’a kadar farklı hafıza seçenekleriyle geliyor. Honor 9X Pro’da bir adet ekstra geniş açılı bir lens bulunuyor, dolayısıyla cihazınızda 2 ya da 3 kamera olmasını tercih edebilirsiniz.

Büyük 6.59 inç ekranda herhangi bir çentik ya da kamera deliği bulunmuyor ve motorlu bir açılır-kapanır mekanizma ile birlikte 16 MP selfie kamerası geliyor.

Honor 9X’in teknik özellikleri biraz iddialı gibi görünebilir ancak cihazın fiyat etiketi ve biraz da vatanseverlik etkisi bu telefonun satışlarını arttırıyor. Honor 9X’in fiyatı, seçtiğiniz hafıza seçeneği ve renge göre 210 dolar (yaklaşık 1.220 TL) ile 355 dolar (yaklaşık 2.060 TL) arasında değişiyor.