Honor 9X Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Honor'un geçtiğimiz haftalarda Çin'de tanıttığı akıllı telefon modeli Honor 9X Türkiye'de satışa sunuldu. Honor, İstanbul'da düzenlediği etkinlikte Honor 9X'in Türkiye fiyatını açıkladı. Gelin hep beraber Honor 9X'in tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Honor 9X Özellikleri

Huawei'nin alt markası olan Honor yeni akıllı telefon modelini Türkiye'ye duyurdu. Çin'de satış rekoru kıran model artık Türkiye'de. Honor 9X, 6.59 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan ekrana sahip. Gücünü 8 çekirdekli Kirin 710F yonga setinden alan akıllı telefonda 4GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Akıllı telefonun dahili depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 512 GB'a kadar artırılabilmekte. Cihazda mavi ışık filtresi mevcut. Bu sayede gece cihazı kullanırken gözlerinize zarar gelmesi engelleniyor.

Honor 9X'in arka kamera sensörü 48 megapiksel çözünürlüğünde. Bu ana kameraya 8 megapiksellik geniş açı sensörü ve 2 megapiksellik derinlik sensörü eşlik etmekte. Cihazın ön tarafında 16 megapiksellik pop-up kamera sensörü yer almakta. 4.000 mAh bataryadan güç alan Honor 9X'de 10 Watt'lık hızlı şarj desteği bulunmakta.

3.5 mm'lik jack girişine sahip olan Honor 9X kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkmakta.

Honor 9X Türkiye Fiyatı

Honor düzenlediği etkinlikte Honor 9X'in Türkiye fiyatının 2.699 TL olduğunu açıkladı. Honor 9X özel tasarımlı kutu ile gelmekte. Kutu içerisinden Honor Band 5 çıkmakta. Cihaz 22 Kasım'da satışa çıkacak. 20 Kasım'da ise ön siparişe açılacak.