Honor 9X ve 9X Pro Kamerası Etkileyici Olacak

Honor, yakın zamanda tanıtacağı orta üst seviye akıllı telefon modeli Honor 9X’in görselleri paylaşıldı. Yeni görseller, Honor 9X ve 9X Pro’nun kamera performansı hakkında ipuçları veriyor.

Gençleri hedefleyen akıllı telefon üreticisi Honor, geçtiğimiz sene 10 milyonun üzerinde Honor 8X satışı gerçekleştirerek büyük başarı elde etmişti. Yakın zamanda Honor 9X ve 9X Pro modellerini tanıtacaklar. 23 Temmuz’da Çin’de düzenlenecek etkinlikte lansmanı gerçekleştirilecek Honor 9X serisinin görselleri şimdiden paylaşıldı. Honor’un resmi Weibo hesabı üzerinden paylaştığı görsellerde 9X Pro’nun düşük ışık kamera performansı göze çarpıyor. Bu görselleri tatmin edici bulmayanlar için de şirket Honor 9X ile gece çekilmiş örnek fotoğrafları da paylaştı. Görsellere bakarak Honor 9X'in kamera uygulamasında özel gece modu ile çekim seçeneğinin olacağını söyleyebiliriz.

Honor 9X ve 9X Pro Kamera - Gece Çekim

Honor 9X ve 9X Pro Teknik Özellikleri

Honor 9X ve 9X Pro’nun 48MP ve 2MP kamera ile geleceği, Pro modelinin farklı olarak 8MP (muhtemelen geniş açılı) kameraya sahip olacağı, iki modelde de açılır yapıda 24MP selfie kameranın bulunacağı söyleniyor. En yeni orta seviye Kirin 810 işlemci, 3900 mAh batarya, 6.59 inç Full HD+ çözünürlüklü LCD ekran, paylaşılan teknik detaylar arasında.