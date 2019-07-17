Honor 9X ve 9X Pro Pop-up Kamerayla Geliyor

Honor'un yeni orta seviye modelleri 9X ve 9X Pro'nun tasarımları sızdırıldı. Pop-up kamera detayıyla dikkat çeken cihazların uçtan uca ekran olacağı da doğrulandı.

Ortaya çıkan yeni render görsellerine göre hem 9X hem de 9X Pro'nun ön selfie kamerası için boşluk bulunmayacak ve 9X serisi uçtan uca tam ekranla piyasaya sürülecek. Honor’un resmi tanıtım filminden sızdırılan görsellerde cihazların cam ve metal çerçeveye sahip olacağı görülüyor.

Cihazların en büyük farkı arka kamera kurulumlarında ortaya çıkıyor. Honor 9X arkada çift, 9X Pro ise üç kamera kurulumuna yer verecek. Ayrıca Honor 9X'te 48MP + 2MP çözünürlükte, 9X Pro'da ise 48MP + 8MP + 2MP kamera kurulumu olması bekleniyor. Cihazların ortak olarak Kirin 810 yonga setinden güç alacaklarını da hatırlatalım.

Rapora göre Honor 9X, 6GB RAM / 128GB dahili depolama alanı sunulacakken, Honor 9X Pro ise 8GB RAM / 256GB dahili depolama alanıyla birlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. 23 Temmuz'da tanıtılması beklenen yeni Honor 9X serisinin orta segmente güzel alternatifler oluşturacağını söylemek mümkün.

Peki ya siz Honor 9X modellerini nasıl buldunuz?