Honor ABD Yaptırımlarına Maruz Kalabilir

Huawei için uygulamaya koyduğu yaptırımlar ile tepkileri toplayan Amerika Birleşik Devletleri, şimdi benzer bir adımı Honor için de planlıyor olabilir. Kısa bir süre önce bu tip sorunlarla karşı karşıya kalmaması adına satışı yapılan Honor'un neden bu yaptırımlara maruz kalabileceğine yönelik herhangi bir mantıklı açıklama bulunmuyor.

Honor ABD Yaptırımları ile Karşı Karşıya Kalabilir

Mayıs 2019 tarihinde Varlık Listesi'ne eklenen Huawei, o zamandan bu yana Amerikan şirketleri ile ticarette ciddi sorunlar yaşıyor. Nitekim Google hizmetlerinin askıya alınması bile Huawei için gerçekten ciddi sorunlara neden oldu.

Washington Post tarafından yapılan habere göre Pentagon ve Enerji Bakanlığı Honor'un Varlık Listesi'ne eklenmesi için oy verirken, Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı aksi yönde oylama kullandı. Yani 2-2 gibi bir oy durumunun olduğu söylenebilir. Bu durumda ana karar, ABD Başkanı Biden'a kalacaktır.

Temel olarak baktığımızda bu kararın pek çok açıdan yersiz olduğunu görüyoruz: Öncelikli Honor, zaten artık Huawei çatısı altında yer almıyor ve şirketin Amerika'da herhangi bir faaliyeti ya da 5G çalışması bulunmuyor.

Honor bu yönde bir kararın ardından ciddi zararlar alabilir ancak yakın bir süreçte bu kararın gerçeğe dönüşmesini beklemek için mantıklı sebepler bulunmuyor. Tabii ki nelerin olacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

Peki siz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu adımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor Varlık Listesi'ne eklenebilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.