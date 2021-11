Honor Akıllı Telefon Fabrikası Açtı: Her 28,5 Saniyede 1 Cihaz Üretilebilecek!

Çin merkezli üretici Honor akıllı telefon fabrikası açtı. Otomatik üretim teknolojisiyle donatılan tesis, her 28,5 saniyede bir yeni bir akıllı telefon üretme kapasitesine sahip. Honor Akıllı Üretim Endüstri Parkı olarak isimlendirilen fabrika ile ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Honor Akıllı Telefon Fabrikasını Çin'de Hayata Geçirdi

Çinli telefon üreticisi Honor, şirketin kendi kendini finanse eden ilk fabrikası Honor Akıllı Üretim Endüstri Parkı'nı Çin’de hayata geçirdi. Fabrika, yeni ürün kalite kontrolünün sertifikasyonu, amiral gemisi cihazlarının üretimi ve yeni teknolojilerin yanı sıra teknoloji kuluçka merkezleri ve şirketin yapay zeka üretim kapasitesinin oluşturulmasına olanak sağlayacak.

Honor Device Co. Ltd. CEO'su George Zhao, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Premium teknolojik ürünler sağlayıcısı olarak, lider bir küresel marka olma yolculuğumuza devam ederken, güvenilirlik ve kalite standartlarımızı sağlamak bizim için her şeyden önemli olacak. Genişleyen ürün yelpazemizin en yüksek kalitede olmasına imkan verecek yeni üretim tesisimizi açmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Söz konusu fabrika, 75 mikrona kadar montaj hassasiyetine ulaşabilen bir otomatik montaj makinesi dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli otomatik üretim teknolojilerine sahip. Otomatik batarya montaj ekipmanı, yabancı cisimleri (40 mikrona kadar küçük) algılayabilen ve gerçek zamanlı basıncı izleyebilen; üretilen pillerin güvenliğini sağlayan ve manuel çalışmanın sebep olduğu güvenlik risklerini azaltan yüksek hassasiyetli optik algılamayı benimsiyor.

Üretim hattının yüzde 75’lik kısmı otomasyon kullanılarak tamamlandı ve bu hattın, yüzde 40'tan fazlası şirketin kendi Araştırma ve Geliştirme ekibi tarafından gerçekleştirildi. Honor'un yeni otomatik üretim hattının her 28,5 saniyede bir akıllı telefon üretme kapasitesine sahip olduğu açıklandı.

Montaj hattının her aşaması yakından izleniyor. Böylelikle üretim aşamasından test aşamasına kadar kalite kontrol yapılabiliyor. Anormal bir durum tespit edidiğinde ise uyarı sistemi devreye giriyor ve hemen ardından sorunun en kısa süre içerisinde düzeltilmesi sağlanıyor.

Honor Akıllı Üretim Endüstri Parkı'nda güvenilirlik, düzenleyici ve çevre koruma laboratuvarları bulunuyor. Bu laboratuvarlarda mlzeme ve ürün kontrolleri gerçekleştiriliyor. Fabrikada, üretimden önce gelen tüm malzemeler üzerinde yaklaşık 200 adet test yapılıyor ve bu testler üretimden sonra da devam ediyor.