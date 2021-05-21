Honor Band 6 Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Honor tarafından geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve birkaç saat önce ülkemizde de satışa sunulan Honor Band 6, yeni bir akıllı bileklik almak isteyenler için oldukça gelişmiş özellikler ve iddialı bir fiyat etiketi ile kutudan çıkıyor. Peki Honor Band 6 Türkiye fiyatı ne kadar?

Honor Band 6 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1.47 inç

1.47 inç Ekran Çözünürlüğü: 194 x 368 Piksel

194 x 368 Piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Batarya Kapasitesi: 180 mAh

180 mAh Kullanım Süresi: 2 Haftaya Kadar

2 Haftaya Kadar Şarj Süresi: 65 Dakika

65 Dakika Şarj Yöntemi: Manyetik

Manyetik Egzersiz Modları: Var (10 Adet Profesyonel)

Var (10 Adet Profesyonel) Uyku Takibi: Var (TrueSleep 2.0)

Var (TrueSleep 2.0) Nabız Sensörü: Var (TruSeen 4.0)

Var (TruSeen 4.0) Stres Takibi: Var (TruRelax)

Var (TruRelax) SpO2 Takibi: Var

Var Adet Döngüsü Takibi: Var

Var Suya Dayanıklılık: 5 ATM

5 ATM Bağlantı: Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 Ağırlık: 18 Gr (Kayış Hariç)

1.47 inç boyutundaki 194 x 368 piksel çözünürlüğündeki AMOLED ekranı ile bir önceki nesile göre yüzde 148 daha geniş ayrıntılar sunan Honor Band 6, kullanım senaryonuza bağlı olarak iki haftaya kadar batarya ömrü sunuyor. Üstelik yalnızca on dakikalık bir şarj ile neredeyse dört güne varan kullanım ömrü elde edebiliyorsunuz.

TruSleep 2.0 ile uyku takibi, TruSeen 4.0 ile nabız takibi, TruRelax ile stres takibi yapan Honor Band 6, artık kandaki oksijen seviyenizi de ölçüyor ve takip ediyor. Ayrıca kadınlar için adet döngüsü takibi de bulunuyor ancak bu özellik yalnızca Android işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabiliyor.

Açık Hava Koşusu, Kapalı Alan Koşusu, Açık Havada Yürüyüş, Açık Havada Bisiklet, Kapalı Alanda Bisiklet, Serbest Antrenman, Kürek, Eliptik Bisiklet ve Kapalı Alanda Yürüyüş olmak üzere toplamda on adet profesyonel egzersizi destekleyen Honor Band 6, 5 ATM suya dayanıklılığı sayesinde Havuzda Yüzme egzersizlerinin de takibini yapabiliyor.

Honor Band 6 Fiyatı Ne Kadar?

Meteor Siyahı, Kumtaşı Grisi ve Mercan Pembesi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile kullanıcılara sunulan Honor Band 6, 479 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile ülkemizdeki satış kanalları üzerinden temin edilebiliyor. Söz konusu fiyatın Mi Band 6 ile Huawei Band 6 arasında konumlandığını görüyoruz.