Honor Beş Senelik Akıllı Telefona Güncelleme Yayınladı

Ekim 2014 tarihinde satışa sunulan Honor Play 4X, aradan geçen beş sene gibi uzun bir sürenin aksine yazılım güncellemesi aldı.

Honor Play 4X Güncelleme Aldı!

Söz konusu şey yazılım güncellemeleri olduğunda iPhone modellerinin önde olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda Android cihazların segment fark etmeksizin en iyi ihtimalle iki ana güncelleme ve iki yıllık ara güncellemeler ile desteklendiğini görüyoruz.

Ancak ara sıra bazı istisnaları görmek mümkün. Bunlardan biri Ekim 2014 tarihinde piyasaya sunulan ve yakın bir zamanda güncelleme alan Honor Play 4X.

Weibo üzerinde paylaşım yapan Changan Digital Kang isimli kullanıcı, kısa bir süre önce Çin'de yayınlanan yeni güncellemeyi paylaştı. 57,74 MB boyutundaki bu güncellemenin temel olarak optimizasyon odaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte bu güncellemenin güvenlik güncellemesi olmadığını ve Android sürümüne bir etki etmediğini belirtelim.

Honor 4X Özellikleri

2014 yılının sonlarında satışa sunulan Honor 4X, 720x1280 piksel çözünürlüğünde 5.5 inç ekrana sahip. Kirin 620 işlemciden gücünü alan model 1 GB RAM ve 8 GB depolama ile destekleniyor. 13 MP arka ve 5 MP ön kamera ile kutudan çıkan 4X, 3,000 mAh kapasitesinde bataryaya sahip. Bununla birlikte Android 4.4.2 Kitkat ile kutudan çıkmıştı.