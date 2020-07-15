Honor Bilgisayarlar Şarj Konusunda Çığır Açacak

Herkesin merakla beklediği honor bilgisayarlar şarj konusunda büyük bir çığır açacak gibi görünüyor. Özellikle de Çinli firmaların çok fazla önemsediği şarj konusu, bakalım Honor tarafından nasıl geliştirildi.

Öncelikle diğer firmaların akıllı cihazlarla ilgili hızlı şarj çalışmalarına bir göz atmak gerekiyor. Mesela Xiaomi bu konuda örnek alınabilecek teknoloji devleri arasında yer alıyor. 165W hızlı şarj teknolojisi ile birlikte, akıllı telefon piyasasını sallamayı başarmıştı. Oppo, yine benzer çalışmalar ile birlikte, önemli bir başarı kazandı. Görüldüğü kadarıyla şimdi sıra Honor'da.

Honor bilgisayarlar şarj konusunda büyük destek sunacak

Teknoloji devi Honor, dizüstü bilgisayar tarafında ilginç bir çalışmaya imza atıyor ve çıtayı biraz daha yukarı çekiyor. 200W hızlı şarj teknolojisiyle boy gösterecek gibi görünüyor. 200W hızlı şarj sayesinde bir bilgisayarın yarım saat gibi bir sürede %50 şarj olabilmesi mümkün hale geliyor. Üstelik bu rakamlar, firmanın ortalama olarak sunduğu rakamlar.

Kısa bir süre önce geliştirilen MagicPro'nun 65W hızlı şarj desteğine sahip olması beklenirken, yeni bir oyun bilgisayarının 200W şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor. Böylece çok fazla beklemeden önemli bir şarj desteği sağlanmış olacak. Bu cihazın sadece oyun bilgisayarı dünyasında değil, aynı zamanda akıllı telefonlarda da çığır açması bekleniyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre; 16 temmuz tarihinde bir etkinlik gerçekleştirilecek ve burada görücüye çıkacak. Muhtemelen büyük bir ilgi görmesi beklenen cihaz, şarj dünyasında çok önemli bir değişiklik yaratacak. Sizce Honor tarafından geliştirilmesi planlanan bu yeni cihaz, iyi bir gelişme yaratabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.