Honor'dan Apple'a iPhone 11 Fiyatı Göndermesi

Geçtiğimiz dakikalarda yeni iPhone 11 ailesini yurt dışında ön siparişe sunan Apple, yeni modellerin fiyatlarından dolayı bazı kesimlerden eleştiri aldı. Bu eleştirilere katılan Honor, Apple'a iPhone 11 fiyatları üzerinden gönderme yaptı.

Huawei'nin alt markası Honor, satışa sunduğu fiyat / performans akıllı telefonları ile biliniyor. Uygun fiyatlı modelleri ile dikkatleri çeken şirket, Apple'ın yeni iPhone modellerinin fiyatlarını eleştiren bir tweet attı. Attığı tweette profesyonel fotoğrafçılığın bu kadar pahalı olmaması gerektiğini belirten Honor Hindistan resmi hesabı, "Profesyonel fotoğrafçılık bir kola ve bacağa mal olmamalı. Ya da böbreğe." yazılı bir tweet paylaşarak, şirketin yeni modellerinin pahalılığını eleştirdi.

Attığı tweete görüntü de ekleyen şirket, ameliyat masasında yatarken size bakan iki doktorun görselini de eklemiş. Tabii üst tarafta bulunan ışığın iPhone'da bulunan üçlü kamera kurulumunu taklit ettiğini de belirtelim. 'iPhone için böbrek satmak' teriminin tüm dünya genelinde popüler bir ifade olduğunu söyleyebiliriz. Bunu kullanan şirket, kinayeli bir mesajla rakibini eleştirdi.

Geçtiğimiz dakikalarda ön siparişe sunulan yeni iPhone modellerinin fiyatlarını da sizlerle paylaşalım. iPhone 11 699 dolardan, iPhone 11 Pro 999 dolardan ve iPhone 11 Pro Max 1,099 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe sunuldu. Bu modellerin 64 GB depolamaya sahip olan versiyonlar olduğunu ve ekstra depolama seçimine göre fiyatların arttığını da belirtelim.