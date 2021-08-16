Honor Earbuds 2 Lite Türkiye'de Satışa Çıktı: Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Honor tarafından üretilen Earbuds 2 Lite ülkemizde satışa sunuldu. Peki, Honor Earbuds 2 Lite özellikleri ve fiyatı nedir? Başarılı tasarım ve dikkat çekici özelliklere sahip olan kablosuz kulaklık modeline ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Honor Earbuds 2 Lite Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Çin merkezli teknoloji devi Honor, tasarımı ve özellikleri ile dikkat çeken Honor Earbuds 2 Lite isimli kablosuz kulaklık modelini ülkemizde satışa sundu. Şarj kutusuyla birlikte 32 saate kadar pil ömrü sunduğu iddia edilen modelde aktif gürültü engelleme (ANC) teknolojisi yer alıyor.

Kulak içi yapısı dışarıdaki sesleri engelleyecek şekilde tasarlanan model, bu sayede kullanıcıların kuvvetli rüzgarda yürürken hatta koşarken bile yüksek kaliteli aramalar yapmasını mümkün hale getiriyor. Earbuds 2 Lite ile kesintisiz ve yüksek netlikte sesli ve videolu görüşmeler gerçekleştirilebiliyor.

İki adet Mikro-Elektro-Mekanik Sistemli (MEMS) silikon mikrofonun yer aldığı kulaklık, geleneksel dalga gürültü azaltma teknolojisi ve bir Derin Nöral Ağ (DNN) algoritmasını, Çift Anti-Rüzgâr teknolojisi ile kullanarak arayan kişinin sesini ayrıştırıyor ve sesli arama deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor.

55 mAh batarya kapasitesine sahip olan kulaklık hızlı şarj özelliğini destekliyor. Earbuds 2 Lite, sahip olduğu hızlı şarj özelliği sayesinde yalnızca 10 dakikada 4 saate kadar şarj olabiliyor. Kullanıcılar oyun oynarken kulaklık otomatik olarak düşük gecikme moduna giriyor. Böylece oyuncuların istediği şekilde ses ve görüntüyü eşleştirerek gecikmesiz bir deneyim elde ediliyor.

Bluetooth 5.2 desteğine sahip olan kablosuz kulaklıkta 10 mm'lik yüksek doğruluklu polimet kompozit diyaframlı dinamik sürücüler mevcut. Böylece kulaklık net stereo ses sunuyor. Kullanıcılar, Farkındalık Modu sayesinde kulaklığı çıkarmdan dışarıdaki sesleri kolay bir şekilde duyabiliyor. Bu mod, kulaklığın gövdesine birkaç saniye boyunca dokunarak aktif hale getiriliyor.

Binlerce kulak şekli incelenerek tasarlanan Honor Earbuds 2 Lite isimli kablosuz kulaklık modeli, rahat ve ergonomik bir tasarıma sahip. Çinli teknoloji devi tarafından satışa sunulan kulaklık, üç farklı boyutta esnek silikon kulaklık uçlarına sahip. Böylece kullanıcılar kulaklığı kişiselleştirebiliyor.

Buzul beyazı ve Gece siyahı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen kablosuz kulaklık modeli, 499 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuldu.