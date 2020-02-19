Honor EMUI 10 Güncelleme Takvimi Açıklandı!

Huawei çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Honor yaptığı açıklama ile birlikte EMUI 10 güncellemesini alacak akıllı telefon modellerini duyurdu.

EMUI 10 Güncelleme Takvimi

Honor tarafından yapılan açıklamaya göre Honor 20, Honor 20 Lite, Honor 10, Honor 10 Lite, Honor 9X ve Honor 8X modelleri EMUI 10 güncellemesini alacak. Bu modellerin yeni sürüme kavuşacağı tarihler ise şu şekilde:

Honor 20: 25 Şubat 2020

Honor 20 Lite: 20 Şubat 2020

Honor 10: 17 Şubat 2020

Honor 10 Lite: 20 Şubat 2020

Honor 9X: 25 Şubat 2020

Honor 8X: 13 Şubat 2020

Yeniliklerden Bazıları

EMUI 10 ile birlikte akıllı telefonu herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymaksızın bilgisayar üzerinden klavye ve mouse ile kontrol edebilme imkanı kullanıcılara sunuluyor. Bu sayede telefonu elinize almaya gerek kalmaksızın uygulamalara erişebiliyor, mesaj yazabiliyor ve diğer tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz.

Yine EMUI 10 ile birlikte kullanıcılar arayüzü karanlık modda kullanabilme şansını elde ediyor. Son zamanların en popüler özelliklerinden birisi olan karanlık mod, sistem genelinde yayılmış bir şekilde kullanıcılara sunuluyor.

Tabii bunlara ek olarak pek çok ek özellik, performans iyileştirmesi ve hata düzeltmesi de güncelleme içerisinde yerini alıyor.