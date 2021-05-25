Honor, Google Servisleri Desteğine Tekrar Kavuşuyor!

Honor, Google servislerine yeniden kavuşacak. Çin merkezli teknoloji devi Huawei'den ayrılan Honor, kullanıcıları sevindiren haberi resmi Twitter hesabı üzerinden verdi. Aktarılan bilgilere göre Google hizmetlerinin yer alacağı ilk telefon Honor 50 olacak. Honor 50 modelinden sonra çıkan telefonlarda da Google hizmetleri bulunacak.

Honor, Google Servisleri İçin Müjdeyi Verdi

Amerika Birleşik Devletleri, geçtiğimiz yıl Huawei firmasını kara listeye almıştı. Bunun üzerine Google, Çinli teknoloji devinin Android lisansını iptal etmişti. Bunun sonucunda şirketin piyasaya sürdüğü akıllı telefonlar için Google hizmetleri desteği sona ermişti. Bu durumdan Honor markası da etkilenmişti. Honor firmasının çıkardığı telefonlarda da Google servisleri desteği iptal edilmişti.

Çinli telefon üreticisi, resmi Twitter hesabı üzerinden Honor 50 modelinin donanımına ilişkin bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen yeni modelde Snapdragon 778G 5G işlemcisinin yer alacağı belirtildi. Böylece yeni cihazda yer alacak işlemci doğrulanmış oldu.

Şirket tarafından paylaşılan tweetin altına NickNyan isimli bir kullanıcı, cihazın Google servisleri ile gelip gelmeyeceğine dair bir soru sordu. Kullanıcı tarafından sorulan soruyu yanıtlayan firma, sabırsızlıkla beklenen modelin Google hizmetleri ile birlikte geleceğini söyledi. Telefon üreticisi ayrıca farklı bir sürprizin olacağını da belirtti. Şirket, bu tweetini daha sonra sildi.

Huawei firmasından ayrılarak bağımsız bir şirket olarak devam eden Honor'ın çok yakında satışa sunacağı Honor 50 isimli modelde Google servislerini sunacak. Şirketin cihazlarında Google hizmetlerinin yer almaması büyük bir eksiklikti. Görünüşe göre bu eksiklik ortadan kaldırılacak.

Honor 50 Teknik Özellikleri

Bu zamana kadar sızdırılan bilgilere göre cihazın özellikleri şu şekilde olacak:

Ekran: 6,79 inç, AMOLED, 120Hz yenileme hızı, HDR10+

Çözünürlük: QHD

Kamera: 50 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 8 MP telefoto

Ön Kamera: 32 MP + 8 MP

RAM: 8 GB

Batarya: 4400 mAh, 66W hızlı şarj teknolojisi

Depolama Alanı: 128 GB

Honor 50 modelinin yalnızca işlemcisinin doğrulandığını belirtelim. Bu sebepten ötürü yukarıda yer alan özellikler cihazda yer almayabilir.