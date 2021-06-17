Honor, Google Servislerini Kullanmaya Devam Edecek!

Geçtiğimiz aylarda Huawei ile bağlarını koparan Honor, yaptığı açıklamalarla birlikte yakın zamanda akıllı telefonlarında ve tabletlerinde GMS (Google Mobile Services) kullanmaya devam edeceklerini duyurdu. Peki Honor, Google servislerini ne zaman kullanmaya başlayacak?

Honor Google Servislerini Kullanmaya Devam Edeceklerini Açıkladı!

Kuruluş aşamalarında Huawei markasının altında yer alan ve Huawei'ye uygulanan baskılar ve ambargolar nedeni ile aynı oranda etkilenen Honor, kısa bir süre önce resmi olarak satılmıştı. Tabii ki satış işlemlerinin tamamlanması, markanın artık Huawei ile bir ilişiği olmadığı anlamına geliyordu ve bu durum, Google Mobile Services için oldukça önemli bir kriter idi.

Şimdi, bir şirket sözcüsü tarafından yapılan açıklamalarla birlikte Honor'ın Google Mobile Services kullanımı için hazırlandığını ve Play Protect incelemesinden ve uyumluluk testlerinden geçtiğini öğrendik. Bu da şirketin akıllı telefonlarında ve tabletlerinde GMS kullanımına kaldığı yerden devam edebileceği anlamına geliyor.

Honor, uyumlu akıllı telefonların ve tabletlerin GMS servisleri ile güncelleneceğini duyursa da, hangi modellerin uyumlu olduğuna ya da uyumlu modellerin ne zaman güncelleme alacağına yönelik herhangi bir açıklama yapmadı. Bu durumda daha net açıklamaları beklememiz doğru olacaktır.

Konuya yabancı olanlar için GMS ile birlikte YouTube, Gmail, Play Store ve Google Maps gibi uygulamaların resmi olarak kullanılabilir olacağının altını çizelim. Yani Google'ın tüm hizmet ve servislerinden sorunsuzca faydalanabileceksiniz de diyebiliriz.

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor, bu adımlarla birlikte satışlarını artırabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.