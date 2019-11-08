Honor, Hepsiburada ile Anlaştı! Online Mağaza Açıldı

Huawei'nin alt markası olan Honor, Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitelerinde bir tanesi olan Hepsiburada.com'da online mağazasını açtı. Açılışa özel birçok hediye kullanıcılara gönderilecek. Açılışa özel efsane kampanyalar başladı.

Açılış kapsamında neredeyse tüm Honor telefonlarda Honor Band 5 veya Honor Band 4 Running hediyesi bulunuyor. Honor 20 alan kullanıcılar Honor Band 5 ve Honor AM61 hediyesine sahip olmakta.

Online mağaza açılışına özel Honor kampanya düzenledi. 8-11 Kasım tarihleri arasında Hepsiburada’da bulunan Honor Online Mağazası’nda her gün yepyeni bir kampanya bulunacak. Bu kampanyalar Honor Türkiye'nin resmi Instagram ve Facebook sayfalarından duyurulacak. Uygun fiyatlı akıllı telefon modeli arıyorsanız bu mağazaya bir göz atmayı unutmayın.

Online mağazada Honor’un akıllı saati Honor Watch Magic, kablosuz kulaklıklar Honor Flypods Lite ve Honor AM61, akıllı bileklik Honor Band 4 Running ve Honor Mini Bluetooth Hoparlör de ilk defa Türk kullanıcılarla buluşuyor. Honor'un açtığı mağazaya buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.