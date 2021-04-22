Honor'dan İklim Değişikliğine Karşı Yeni Adımlar

Honor iklim değişikliğinin etkisini en aza indirmek istiyor. Çinli teknoloji devi, ürün paketlerinin üretiminde aldığı yeni kararlar doğrultusunda daha çevreci bir gelecek vadediyor. Honor'ın yeni politikasını değerlendiren CEO Zhao, Çin Kalite Sertifikasyonu'ndan geçer not almayı başardıklarını söylüyor.

Çinli teknoloji markası Honor, çevreye olan duyarlılığını bilinçli üretim ve geri dönüşümle göstermeyi hedefliyor. Şirket, 52. Dünya Günü kapsamında, çevreyi koruma hedefi için geliştirdiği yöntemlerle daha iyi bir gelecek adına üstlendiği sorumluluğu vurguluyor.

Honor iklim değişikliğinin etkisini en aza indirmek istiyor

Honor ürün paketleri ve kullanıcı rehberlerinde, geleneksel petrol bazlı ve geri dönüştürülemeyen mürekkep yerine doğa dostu soya bazlı mürekkep kullanıyor. Bugüne kadar soya mürekkebi ile üretilen Honor ürün paketleri, karbondioksit salınımını 68 ton azalttı. Bu da bir yılda 3 bin 778 ağaç tarafından emilebilecek karbondioksit seviyesine eş değer.

Çinli üretici, yenilikçi teknolojiler geliştirme amacında çevreye verdiği zararı da en aza indirmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda şirket, 6 adet çevreye potansiyel zararı bulunan maddenin cihaz üretiminde kullanımını yasakladı. Bu maddeler Honor'ın akıllı telefon, tablet ve giyilebilir ürünlerinin üretiminde kullanılmıyor. Böylece 2 bin 896 ton zararlı maddenin yayılması da engellenmiş oluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Honor CEO’su George Zhao, “Honor'da teknoloji geliştirme ve çevreyi koruma arasındaki uyumlu dengeyi yakalamaya çalışırken, kendimizi kurumsal operasyonlarda da sürdürülebilir bir yaklaşıma adamış durumdayız. Kullanıcılarımız için güvenilir ve yenilikçi ürünleri, bu yeşil yatırımlarla birlikte sunarak gezegenimiz için sürdürülebilir bir yaşam için çabalıyoruz” dedi.

Honor, üretim aşamalarının ve işletme operasyonlarının çevreye olan etkisini azaltmaya yönelik çalışmaları, hammadde seçiminden atık yönetimine kadar farklı noktalarda uyguluyor. Bu nedenle tüm akıllı telefon ve tablet modelleri, Çin Kalite Sertifikasyonu (CQC) Merkezi tarafından A sınıfı olarak değerlendiriliyor. Şirketin açıklamasına göre toplam 54 adet Honor ürünü bu akreditasyona sahip.

Geri dönüşüm ve tekrar kullanım sistemi, üretim maliyetlerini azaltırken doğal kaynakların da gereksiz şekilde tüketilmesinin önüne geçiyor. Teknoloji devi, 2017 yılından bu yana gelişmiş geri dönüşüm ve tekrar kullanım programı dahilinde, dağıtım kanallarından 1650 ton elektronik atığı geri dönüştürmeyi başarmış durumda.