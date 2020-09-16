Honor, İlk Dizüstü Oyun Bilgisayarı Hunter V700'ü Tanıttı

Honor Hunter V700 özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen detayları sizler için bir araya getirdik. İşte Honor Hunter V700 özellikleri ve fiyatı.

Honor Hunter V700 Özellikleri

Honor Hunter V700, Intel Core i7-10750H işlemci ile gelmekte. Aynı zamanda Core i5-10300H işlemci seçeneği de bulunmakta. Grafik tarafında Core i7 CPU'nun yanında bir Nvidia GeForce RTX 2060 bulunuyor. Core i5 seçeneğinin yanında da GTX 1660 Ti yer almakta.

16 GB RAM ile birlikte gelen Hunter V700'ün RAM kapasitesi kullanıcı tarafından istenildiği taktirde 32 GB'a yükseltilebiliyor. Depolama tarafında 512GB veya 1TB SSD seçenekleri mevcut. Ekran diyagonal olarak 16.1 inç ve 1920x1080 çözünürlüğe sahip 144Hz yenileme hızı ile geliyor. Bilgisayarı serin tutmaya yardımcı olmak için iki adet 12V fan bulunmakta.

Honor Hunter V700 Fiyatı

Honor Hunter V700 bugün Çin'de ön siparişe çıkıyor. Dizüstü bilgisayarın 512GB depolama alanına sahip Core i5 modeli 1.109 dolardan satışta. 512 GB SSD'ye sahip Core i7 modeli ise 1.257 dolardan satışta ve 1 TB depolama alanı olan model de 1.479 dolardan satışta.

Bilgisayarın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.