Geçtiğimiz saatlerde tanıtılan Qualcomm Snapdragon 888 Plus, mobil cihazların performansını bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. Etkinlik sırasında yapılan açıklamalara göre Honor Magic 3, Snapdragon 888 Plus ile gelecek ilk akıllı telefon unvanını elde edecek.

Snapdragon 888 Plus Özellikleri

CPU: Qualcomm Kyro 680, 3 GHz (Azami), 64-bit

Qualcomm Kyro 680, 3 GHz (Azami), 64-bit GPU: Adreno 660

Adreno 660 AI Engine: Hexagon 780, 32 TOPS

Hexagon 780, 32 TOPS Modem: Snapdragon X60 5G Modem RF (7.5 Gbps Download, 3 Gbps Upload)

Snapdragon X60 5G Modem RF (7.5 Gbps Download, 3 Gbps Upload) Wi-Fi: Fast Connect 6900 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Fast Connect 6900 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Kamera: Spectra 580 ISP (28 MP - Üçlü, 64 MP - İkili , 200 MP - Tekli)

Spectra 580 ISP (28 MP - Üçlü, 64 MP - İkili , 200 MP - Tekli) Görüntüleme: 4K / 60 FPS, 2K / 144 Hz

4K / 60 FPS, 2K / 144 Hz Üretim Süreci: 5 nm

5 nm Diğer: Bluetooth 5.2 / USB 3.1

Honor Magic 3 hakkında bilinen detaylara geçmeden önce, Snapdragon 888 Plus hakkındaki ayrıntılara daha detaylı şekilde göz atalım:

888 ve 888 Plus arasındaki farklar, genellikle ufak ayrıntılardan oluşuyor. Bu noktada 2.84 GHz (Azami) saat hızı, 3.0 GHz (Azami) olacak şekilde (Aslında 2.995 GHz) güncellendi. Yani artık her bir çekirdek, yük altında daha yüksek performans gösteriyor.

AI Engine ile devam ettiğimizde altıncı nesil Hexagon 780 halen korunuyor. Öte taraftan 888'de yer alan 26 TOPS (Tera Operations Per Second) işlem gücü, 888 Plus'ta 32 TOPS olacak şekilde güncelleniyor ve bu sayede yüzde 20 daha iyi performans sağlıyor.

Geriye kalan ayrıntılar ise, önemli değişikliklere uğramadı.

Honor Magic 3 Snapdragon 888 Plus ile Kutudan Çıkacak

Honor Ürün Grubu Başkanı Fang Fei, geçtiğimiz saatlerde tanıtılan yeni işlemcinin Honor Magic 3 serisinde yer alacağını duyurdu. Bu noktada serinin tüm üyelerinin mi yoksa sadece belirlenmiş modellerin mi yeni işlemciyi kullanacağı konusunda bilgi sahibi değiliz.

Söz konusu açıklama, önümüzdeki dönemlerde satışa sunulacak olan Honor modellerinin Google Mobile Services ile birlikte geleceği açıklamasından iki hafta sonra geldi. Tüm bu detaylar, Honor'ın amiral gemisinde sert rüzgarlar estireceğini işaret ediyor.

Peki siz Snapdragon 888 Plus ve Honor Magic 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni nesil işlemci performans testlerinde ya da standart kullanımda gözle görülür farklara sebep olabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.