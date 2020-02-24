Honor Magic Earbuds Tanıtıldı! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Honor yeni ürünlerini YouTube üzerinden canlı yayın ile tanıttı. Gelin hep beraber Honor Magic Earbuds’ın teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Honor Magic Earbuds Özellikleri

Hibrit Aktif Gürültü Engelleme Teknolojisine sahip, her türlü antrenman sırasında kulakta güvenli şekilde duran, en üstün kablosuz kulaklık deneyimi sunan Honor Magic Earbuds tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Kulaklıkların her biri 37 mAh bataryaya sahip ve sadece 5,4 gram ağırlığında. Şarj kutusu ise 410 mAh bataryaya sahip ve 51 gram ağırlığında. 10mm’lik sürücüye sahip kulaklık, inci beyazı ve yumurta mavisi renkleriyle Nisan ayından itibaren tüm dünyada satışta olacak.

Honor Magic Earbuds Fiyatı

Honor Magic Earbuds modelinin fiyatının 129 euro olduğu açıklandı. 129 euro şu anki kur ile 856 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata bildiğiniz üzere vergiler dahil değil.

Cihazın ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı henüz bilinmezliğini korumakta. Honor Magic Earbuds modelinin ülkemize gelmesine kesin gözüyle bakılıyor ama fiyat etiketinin ne olacağı hala büyük bir soru işareti.