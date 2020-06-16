Honor Magic Earbuds Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Honor geçtiğimiz aylarda tanıttığı kablosuz kulaklık modelini ülkemizde satışa sundu. Honor Magic Earbuds fiyatı ve özellikleri haberimizde. Gelin hep beraber Honor Magic Earbuds fiyatı ve özelliklerine yakından bakalım.

Honor Magic Earbuds Özellikleri

Honor Magic Earbuds, iki farklı mikrofonlu Hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisi sayesinde 32dB’e kadar çevre gürültüsünü engelliyor. Böylece toplu taşıma, ofis, uçak gibi istenmeyen seslerin bulunduğu ortamlarda, sadece dinlediğiniz sese odaklanabiliyorsunuz.

Üç mikrofonlu gürültü engelleme sistemine sahip Honor Magic Earbuds ile tüm telefon görüşmeleriniz de yüksek kaliteye ulaşıyor. Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojisi ile desteklenen kulaklık, şarj kutusu ile toplamda 13 saate kadar pil ömrüne sahip.

Kulaklıkların her biri 37 mAh bataryaya sahip ve sadece 5,4 gram ağırlığında. Şarj kutusu ise 410 mAh bataryaya sahip ve 51 gram ağırlığında. Kulaklık şarj kutusu ile toplamda 10,5 saate kadar telefon görüşmesi ve 14,5 saate kadar müzik oynatımını tek şarjda ANC (Aktif Gürültü Engelleme) kapalı şekilde sunuyor.

Honor Magic Earbuds Fiyatı

İnci beyazı ve mavi renk seçeneği bulunan kulaklık 799 TL fiyat etiketine sahip.