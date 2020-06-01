Honor Magic Earbuds Ülkemizde Satışa Sunulacak!

Son zamanlarda rekabetin kızıştığı sektörlerden birisi haline gelen tam kablosuz kulaklık pazarında ses getirmek isteyen Honor, yeni tam kablosuz kulaklık modeli Magic Earbuds ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Honor Magic Earbuds hakkında merak edilen tüm detaylar yazımızda!

Honor Magic Earbuds Özellikleri

Magic Earbuds'ın dikkat çeken özelliklerinden birisi Hibrit Aktif Gürültü Engelleme teknolojisi olarak öne çıkıyor. Modelde yer alan iki mikrofon trafik, ofis, uçak ve benzeri ortamlarda kaliteli ses deneyimi sunmayı hedefliyor ve 32dB'e kadar çevre seslerini engelleyebiliyor.

Söz konusu teknoloji aktif şekilde iken 3 saate kadar batarya ömrü sunan modelin 2 saate kadar konuşma iddiası ile geldiğini vurgulayalım. Ayrıca taşıma kutusunun içerisinde yer alan ek batarya ile birlikte bu deneyim 13 saate kadar yükselebiliyor.

Magic Earbuds 16 Haziran tarihi itibarıyla ülkemiz genelinde satışa sunulacak. Şu aşamada yeni modelin fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor olsa da rakiplere kıyasla iddialı bir fiyat etiketi ile kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor. Peki siz Magic Earbuds hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.