Honor Magic Pro 5'in Kullandığı Teknolojiler Açıklandı

Honor, kısa bir süre önce amiral gemisi Magic 5 Pro akıllı telefonunda yer alan en son teknolojileri nasıl geliştirdiğine dair bakış atmamıza olanak sağladı. Peki bu teknolojiler neler ve nasıl üretiliyorlar?

Honor Magic 5 Pro'nun Gelişmiş Otomatik Odaklama ve Göz Koruma Teknolojisi

Bilmeyenler için Çinli akıllı telefon üreticisinin yeni Magic 5 Pro modeli son teknoloji fotoğrafçılık özellikleriyle geliyor. Bu cihazın kamerası, gelişmiş bir fotoğraf deneyimi için selefine kıyasla otomatik odaklama hızında %245'lik büyük bir sıçrama sunuyor. Ayrıca hareketli sahnelerde bile nesneleri tanıyabilen AI Motion Sensing teknolojisi ile birlikte geliyor.

Ayrıca Magic 5 Pro kullanıcının göz korumasına da önem veriyor. Cihaz, ekran teknolojisindeki gelişmeler sayesinde kullanıcıların gözlerini korumayı amaçlıyor. Bilmeyenler için Magic 5 Pro, TÜV Rheinland Circadian Friendly Sertifikasını alan ilk akıllı telefon. Bu, mavi ışık çıkışını yönettiği ve gece boyunca renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlayabildiği anlamına geliyor.

En İyi Ürün Kalitesinin Sağlanması

Honor, en son teknolojileri sunmanın yanı sıra, müşterilerinin Magic 5 Pro ile en iyi üretim kalitesini elde etmelerini sağlamak için de büyük yatırımlar yaptı. Marka, Küresel Uyumluluk ve Test Merkezi'ndeki (GCTC) test ekipmanlarıyla kalite güvencesi için 20 milyon ABD Dolarının üzerinde harcama yaptı.

Bu sayede cihaz 200'den fazla sertifikasyon test standardıyla birlikte geliyor. Tüm bunlarla birlikte şirket, Magic 5 Pro'da en iyi ürün kalitesini sunmayı vaat ediyor. Honor Magic 5 Pro'nun seri üretim için yönetmelik sınırından %35 daha düşük bir SAR derecesine sahip olması da dikkat çekiyor.