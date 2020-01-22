Honor Magic Watch 2 için Türkiye Müjdesi Geldi

Honor'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı akıllı saat modeli olan Magic Watch 2 için Türkiye müjdesi verildi. Honor, tarafından yapılan açıklamada Magic Watch 2'nin Türkiye'ye geleceği söylendi. Gelin hep beraber Honor Magic Watch 2'nin özelliklerine yakından bakalım.

Honor Magic Watch 2 Türkiye'ye Geliyor! İşte Özellikleri

Honor, Magic Watch 2’yi Türkiye’de kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 1.39 inç’lik renkli AMOLED dokunmatik ekrana sahip olan Magic Watch 2, akıllı telefona Bluetooth ile bağlıyken dahili hoparlör ve mikrofon üzerinden çağrıları yanıtlama ve kolayca arama yapma fırsatı sunuyor. Telefonunuza gelen birçok bildirimi de ekranına yansıtarak tüm gelişmelerden haberdar olmanızı sağlayan akıllı saat depolama alanında 500’e kadar şarkı barındırabiliyor.

Akıllı saat bisiklet, yüzme gibi 15 farklı aktivitenin izlenmesini sağlıyor ve veri analizi yapıyor. Cihaz uyku kalitenizi ölçüyor ve kaliteyi artırabilmeniz için sizlere öneriler sunuyor. Stres seviyesini ölçebilen ve yüksek seviyeler tespit ettiğinde stres düşüren egzersiz önerileri sunan Magic Watch 2'nin ne zaman Türkiye'de satışa sunulacağı henüz bilinmiyor ancak cihazın kısa süre içerisinde satışa sunulmasını bekleniyor.