Honor Magic Watch 2 İnceleme - Fiyatıyla Şaşırtan Akıllı Saat!

Honor'un geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni akıllı saat modeli olan Magic Watch 2'ye yakından bakıyoruz. Honor Magic Watch 2'nin tüm teknik detaylarını sizlere aktarıyoruz. İnceleme videomuza geçmeden önce dilerseniz akıllı saatin özelliklerine bir göz atalım.

1.39 inç’lik renkli AMOLED dokunmatik ekrana sahip olan Magic Watch 2, akıllı telefona Bluetooth ile bağlıyken dahili hoparlör ve mikrofon üzerinden çağrıları yanıtlama ve kolayca arama yapma fırsatı sunuyor.

Telefonunuza gelen birçok bildirimi de ekranına yansıtarak tüm gelişmelerden haberdar olmanızı sağlayan akıllı saat depolama alanında 500’e kadar şarkı barındırabiliyor. Akıllı saat bisiklet, yüzme gibi 15 farklı aktivitenin izlenmesini sağlıyor ve veri analizi yapıyor.

Honor Magic Watch 2 İnceleme

Lafı daha fazla uzatmadan Honor Magic Watch 2 inceleme videomuza geçelim. Hemen aşağıdan Honor Magic Watch 2 inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

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