Honor Magic Watch 2 Limited Edition Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Honor sınır sayıda üretiecek olan akıllı saat modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Gelin hep beraber yeni tanıtlan akıllı saate yakından bakalım.

Honor Magic Watch 2 Limited Edition Özellikleri

Honor, Londra'da düzenlediği özel bir etkinlikte sınırlı sayıda üretilen akıllı saatlerini tanıttı. Sanat ve grafik tasarım dünyasından bir dizi yükselen yıldız tarafından tasarlanan yeni akıllı saatleri renkleri ile dikkat çekmekte. Honor Başkanı George Zhao yaptığı açıklamada “Müşterilere en yeni moda trendleriyle birlikte en son teknolojiyi getirmeye adadık. Eşsiz tasarımlı ürün yelpazemiz, her seferinde bir şeyler giymenizi sağlar" dedi.

Honor Magic Watch 2 Limited Edition'nun özellikleri Honor Magic Watch 2 ile aynı. 1.39 inç'lik renkli AMOLED dokunmatik ekrana sahip olan Magic Watch 2, akıllı telefona Bluetooth ile bağlıyken dahili hoparlör ve mikrofon üzerinden çağrıları yanıtlama ve kolayca arama yapma fırsatı sunuyor. Telefonunuza gelen birçok bildirimi de ekranına yansıtarak tüm gelişmelerden haberdar olmanızı sağlayan akıllı saat depolama alanında 500’e kadar şarkı barındırabiliyor.

Honor Magic Watch 2 Limited Edition Özellikleri

Honor Magic Watch 2 Limited Edition Fiyatı

Honor Magic Watch 2 Limited Edition'un fiyatının ne olduğu düzenlenen etkinlikte açıklanmadı. Cihazın fiyatının ilerleyen günlerde açıklanması beklenmekte.