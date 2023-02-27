Honor Magic5 Lite Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei'in alt markası olarak hizmet veren Honor, Xiaomi'nin ardından Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtım yapan büyük firmalardan biri oldu. Çinli üreticinin merakla beklenen Honor Magic5 serisi telefonları tanıtıldı. Aslen 15 Şubat'ta tanıtılan Honor Magic5 Lite kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Honor Magic5 Lite fiyatı ve özellikleriyle konferansta tanıtılan ürünler arasında dikkat çekti. Honor Magic5 Lite çıkış tarihi ve fiyatı hakkındaki bilgileri sizin için derledik!

Honor Magic5 Lite Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Ekran: 6.67-inç OLED ekran, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 800 nit piksel parlaklığı

6.67-inç OLED ekran, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 800 nit piksel parlaklığı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 işlemci, Adreno 619 grafik birimi

Qualcomm Snapdragon 695 işlemci, Adreno 619 grafik birimi Depolama ve Bellek: 6 GB RAM ve 128 GB sabit depolama

6 GB RAM ve 128 GB sabit depolama Arka Kamera: 64MP ana kamera, 5MP ultra geniş açı lens ve 2MP makro birim

64MP ana kamera, 5MP ultra geniş açı lens ve 2MP makro birim Ön Kamera: 16MP ön kamera

16MP ön kamera Batarya: 5.100 mAh batarya ve 40W hızlı şarj desteği

5.100 mAh batarya ve 40W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Magic UI 6.1 ile Android 12 tabanlı

Magic UI 6.1 ile Android 12 tabanlı Bağlantı: 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB-C ve 3.5mm kulaklık jakı bağlantı seçenekleri

Uygun fiyatının yanında sağladığı yüksek donanım özellikleriyle dikkat çeken Honor Magic5 Lite, orta segment Android telefonlar arasında yerini almak için hazırlanıyor. Telefıonun özellikle güçlü bir kamera setine sahip olması dikkat çekiyor.

379 euro fiyat etiketine sahip olan telefonun 2023 Haziran tarihinde raflarda yerini alması bekleniyor.