Honor MagicBook 14 ve MagicBook 15 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Honor, YouTube kanalı üzerinden yaptığı canlı yayında yeni ürünlerini tanıttı. Yeni ürünler arasında tasarımı ile dikkat çeken Honor MagicBook 14 ve MagicBook 15 modelleri de yer almakta. Gelin hep beraber Honor MagicBook 14 ve MagicBook 15'in teknik özelliklerine yakından bakalım.

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Honor MagicBook 14 Özellikleri

14 inç ekrana sahip olan Honor MagicBook 14, AMD Ryzen 5 3500U işlemciden güç alıyor. Cihazda Radeon Vega 8 GPU yer almakta. 8 GB DDR4 RAM'e sahip olan MagicBook 14, 256GB SSD ile gelmekte.

Honor MagicBook 15 Özellikleri

Honor MagicBook 15 adından da anlaşıldığı gibi 15 inçlik ekrana sahip. AMD Ryzen 5 3500U işlemciden güç alan dizüstü bilgisayar grafik tarafında Radeon Vega 8 GPU'dan destek almakta. Cihazda 8 GB DDR4 RAM ve 256 GB SSD bulunmakta.

Honor MagicBook 14 ve Honor MagicBook 15 Fiyatı

Cihazların fiyatının 599 euro olduğu açıklandı. 599 euro şu anki kur ile 3.983 TL'ye tekabül etmekte. Bu fiyata bildiğiniz üzere vergiler dahil değil. Dizüstü bilgisayarların Türkiye'de ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatının ne olacağı bilinmezliğini korumakta.