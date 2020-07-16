Honor MagicBook 15 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Honor geçtiğimiz saatlerde Weibo üzerinde düzenlediği çevrim içi lansman ile birlikte MagicBook 14, MagicBook 15 ve MagicBook Pro modellerini tanıttı. Geçen seneki modellerin üzerine pek çok ekleme ile gelen yeni serinin öne çıkan modellerinden birisi hiç şüphesiz Honor MagicBook 15 oldu. Yeni modelin teknik özellikleri, fiyatlandırma bilgisi ve çıkış tarihi hakkında merak edilen tüm detaylar yazımızda!

Honor MagicBook 15 Teknik Özellikleri

Kullanıcılar tarafından yapılan seçime bağlı olarak Ryzen R5 4500U ya da Ryzen R7 4700U işlemci ile birlikte kutudan çıkan MagicBook 15, ince ve taşınabilir yapısı ile birlikte iş bilgisayarı kategorisinde sınıflandırılmaya uygun bir model gibi gözüküyor. 1,53 kg ağırlığa sahip olan bu modelde hafif metal gövde yapısının kullanıldığını görüyoruz.

İsminden de anlaşılacağı gibi 15 inç boyutunda bir ekrana sahip olan bu modelde 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD bir ekran yer alıyor. Bu ekran 178 derece görüş açısına sahiptir ve parlama önleyici bir kaplama ile gelir. Bu arada yan ve üst çerçevelerin modern yapıda olduğunu ve yüzde 87 ekran / çerçeve oranının bulunduğunu söyleyelim.

Az önce de bahsettiğimiz gibi R5 4500U ya da R7 4700U işlemci seçenekleri ile gelen modelin her iki varyantında da 16 GB DDR4 RAM ve 512 GB PCIe SSD yer alıyor. Cihazın daha ağır işlemlere ayak uydurabilmek adına AMD Radeon GPU ile desteklendiğini de hatırlatalım.

MagicBook 15 ince ve minimal yapısına karşın 3.5 mm dahili kulaklık girişine, 1 adet USB 3.0, 1 adet USB 2.0 Tip-A,1 adet USB-C bağlantı yuvasına ve 1 adet HDMI girişine sahip. 56Whr kapasitesinde bir batarya ile kutudan çıkan modelin 65W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu ve bu destekle birlikte yarım saat içerisinde yüzde 50 oranında şarj olabildiğini söyleyelim.

Honor MagicBook 15 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Glacier Silver ve Starry Grey olarak isimlendirilen iki farklı renk seçeneği ile tüketicilere sunulan MagicBook 15'in R5 4500U varyantı için yurt dışı fiyatı 599 dolar iken R7 4700U varyantı için yurt dışı fiyatı 671 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise şu aşamada bilinmiyor.