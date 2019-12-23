Honor MagicBook Pro Piyasada

Honor MagicBook 14 ve Honor MagicBook 15’in hemen ardından, 22 Aralık’ta Honor MagicBook Pro Blue piyasaya sürüldü. 14 ve 15’den sadece bir ay sonra piyasaya sürülen bu yeni model, beklenilen beğeniyi alamazsa, yepyeni bir mavi seçeneği ile yeniden piyasaya sürülecek.

Mavinin en gösterişli tonuna sahip olan Honor MagicBook Pro’nun piyasaya sürülmesiyle birlikte Honor MagicBook 14 ve 15'in güncellenmiş sürümleri de piyasaya çıktı. 8GB’dan 16GB’a çıkarılan cihazların RAM kapasiteleri yükseltildi. Teknik özelliklerin yanı sıra 14 ve 15 için alternatif bir mavi renk seçeneği eklendi.

Honor MagicBook Pro Teknik Özellikleri