Honor MagicBook Pro Ryzen Edition Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Honor yeni dizüstü bilgisayar modelini tanıttı. Gelin hep beraber Honor MagicBook Pro Ryzen Edition'ın teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Honor MagicBook Pro Ryzen Edition Özellikleri

Honor MagicBook Pro, ilk kez Temmuz ayında Intel'in 8.nesil işlemcisi ile birlikte duyurulmuştu. Şirket şimdi ise Ryzen 5 3550H ve Ryzen 7 3750H işlemciler tarafından desteklenen Honor MagicBook Pro Ryzen Edition'ı tanıttı.

Honor MagicBook Pro Ryzen Edition, 16.1 inçlik Full HD+ ekrana sahip. Dizüstü bilgisayarın iki farklı RAM ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bu seçenekler şu şekilde;

Ryzen 5 işlemci, 8GB RAM, 512GB SSD ve Windows işletim sistemi.

ve Windows işletim sistemi. Ryzen 5 işlemci, 16GB RAM, 512GB SSD ve Windows işletim sistemi.

ve Windows işletim sistemi. Ryzen 7 işlemci, 8GB RAM, 512GB SSD ve Windows işletim sistemi.

Ryzen 5 işlemci, 8GB RAM, 512GB SSD ve Linux işletim sistemi.

Cihazda Magic Link 2.0, Bluetooth 5.0, çift antenli Gigabit WLAN bulunmakta. Honor MagicBook Pro Ryzen Edition ayrıca bir adet parmak izi okuyucusuna da sahip. Bu sayede parmak iziniz ile cihazın kilidini açabilmektesiniz.

Honor MagicBook Pro Ryzen Edition Fiyatı

23 Eylül’den itibaren yurtdışında satışa çıkacak olan dizüstü bilgisayarın fiyatları şu şekilde;

Ryzen 5 işlemci, 8GB RAM ve 512GB SSD: 657 dolar.

Ryzen 5 işlemci, 16GB RAM ve 512GB SSD: 1600 dolar.

Ryzen 7 işlemci, 8GB RAM ve 512GB SSD: 727 dolar.

Ryzen 5 işlemci, 8GB RAM 512GB ve Linux işletim sistemi: 615 dolar. (Cihazın Linux işletim sistemine sahip olan sürümü 30 Eylül’de yurtdışında satışa çıkacak.)

Dizüstü bilgisayarların ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.