Honor MagicBook X15 Türkiye'de Satışta: Özellikleri ve Fiyatı!

Honor, MagicBook X15 isimli dizüstü bilgisayar modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Peki, sahip olduğu tasarım ile dikkat çeken Honor MagicBook X15 özellikleri ve fiyatı nedir? Yeni dizüstü bilgisayar modeli ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Honor MagicBook X15 Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

İşlemci: Intel Core i5-10210U / i3-10110U

Ekran: 15,6 inç, LCD

Çözünürlük: 1920 x 1080 piksel

RAM: 8GB / 16GB DDR4 çift kanal

Depolama Alanı: PCIe NVME SSD 256GB / 512GB

Bluetooth: 5.0

Batarya: 56Wh, 65W Tip-C hızlı şarj

Ağırlık: 1,56 kg

Fiyat: 5.999 TL'den başlayan fiyatlarla

Honor MagicBook X15 olarak isimlendirilen yeni dizüstü bilgisayar modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni bilgisayar modeli sahip olduğu teknik özellikler ve şık tasarım ile ön plana çıkıyor. MagicBook X15 modelinin işlemci tarafında Intel Core i5-10210U ve i3-10110U olmak üzere iki farklı seçenek yer alıyor.

Bilgisayarda 8 GB ve 16 GB DDR4 olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. Depolama alanı tarafında 256 GB ve 512 GB PCIe NVME SSD olmak üzere iki ayrı sürüm bulunuyor. Şık tasarımıyla dikkat çeken model 15,6 inç ekran büyüklüğüne sahip.

Honor şirketinin satışa sunduğu yeni dizüstü bilgisayar modelinin ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunuyor. FullView ekrana sahip olan cihazın ekran-kasa oranı yüzde 87 seviyesinde. 800:1 kontrast oranına sahip olan bilgisayarın ekran oranı 16:9 olarak açıklandı.

TÜV Rheinland Flicker Free ve TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık isimli sertifikasyonlara sahip olan bilgisayar, 1,56 kilogram ağırlığında. 229,5 mm x 357,3 mm x 16,9 mm boyutlarındaki MagicBook X15 alüminyum kasaya sahip.

Sahip olduğu teknik özellikler ve şık tasarım ile dikkat çeken dizüstü bilgisayarda 3,5 mm kulaklık ve mikrofon, 1 adet USB-C, bir adet HDMI, 1 adet USB 3.0 Gen 1 ve bir adet USB 2.0 portu yer alıyor. Cihazda parmak izi okuyucusu bulunuyor. Parmak izi okuyucusu güç butonuna entegre edilmiş.

Uzay grisi ve mistik gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan Honor MagicBook X15, 5.999 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuldu.