Honor MagicWatch 2 Güncellemesi Yeni Sağlık Takibi Özellikleri ile Geliyor

Son zamanlarda giyilebilir aksesuar pazarında öne çıkmayı başaran Honor, akıllı saat modeli MagicWatch 2 için yeni sağlık takibi özelliklerini içeren bir güncelleme yayınladı. Honor MagicWatch 2 güncellemesi ile ilgili merak edilen detaylar yazımızda!

Honor MagicWatch 2 Güncellemesi Yenilikleri Neler?

Honor tarafından yayınlanan 1.0.6.32 sürüm numaralı güncelleme 42 mm ve 46 mm dahil olmak üzere her iki MagicWatch 2 varyantı için de sunuldu. Söz konusu güncelleme ile birlikte SpO2 Takibi ve Periyot Takibi özellikleri akıllı saate dahil ediliyor.

Dahili olarak SpO2 IR sensörünü içeren MagicWatch 2 kişinin oksijen satürasyonunu ölçebiliyor. Özellikle sporculara yönelik olan bu özellikle beraber kullanıcılar kanındaki oksijen seviyesini takip ederek vücudunun antrenmanlara ya da yüksek irtifaya ne kadar uyum sağladığını gözlemleyebiliyor.

Buna ek olarak kadın kullanıcılara yönelik sunulan periyot takibi ile kullanıcılar periyot döngüsü takibi, döngü belirtileri, periyot tahminleri, menstrüel döngü verileri ve ortalama doğurganlık günleri gibi verilere kolaylıkla ulaşabiliyor.

Söz konusu güncellemeyi hemen indirmek için Huawei Sağlık uygulamasında yer alan Donanım Yazılımı Güncellemesi sekmesini kontrol etmeniz yeterli olacaktır. Kademeli dağıtım politikasından dolayı güncellemenin cihazınıza ulaşması birkaç gün sürebilir.