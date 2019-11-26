Honor MagicWatch 2 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Honor özellikleri ve tasarımı ile kendisine hayran bırakacak yeni akıllı saat modelini tanıttı. Honor MagicWatch 2 özellikleri ve fiyatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Honor MagicWatch 2 Teknik Özellikleri

Honor tarafından tanıtılan yeni akıllı saat, tıpkı Huawei modellerinde de olduğu gibi uzun pil ömrü ile öne çıkıyor. Egzersiz takibi üzerine odaklanan MagicWatch 2, kullanıma bağlı olarak tek şarjla on dört güne kadar kullanım imkanı sunmakta. 5 ATM su geçirmezlik özelliği ile birlikte su sporlarına da imkan sunan model, akıllı telefonunuzun takip edemediği yerlere gidebilmenizi sağlar.

Bununla birlikte yüzme sırasındaki kaliteyi hesaplayabilmek için SWOLF değeri de ölçülür. Bu, havuzun bir uzunluğu boyunca yüzmek için gereken vuruş sayısını ve saniyeyi toplar. Ne kadar düşük ise o kadar verimli olduğunuz anlamına gelir.

Kirin A1 işlemciden gücünü alan modelin 4 GB depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtelim. Bu depolama alanının 2 GB boyutundaki kısmı müzik depolamak için kullanılabiliyor ve yaklaşık 500 şarkı depolanabiliyor.

Spor sırasında mesafeyi, hızı ve kaloriyi hesaplayan MagicWatch 2, son zamanların alışageldik özelliklerinden olan nabız sensörü ile kalp ritminizi de ölçüyor. Bu sensör düşük ve yüksek nabız durumlarında sizleri uyarıyor. Eğer stresli olduğunuzu tespit ediyorsa, nefes egzersizi ile rahatlamanızı sağlar. Altı yaygın uyku sorununu teşhis edebilen saat, uyku durumunuzu izler ve iyileştirmeye yönelik tavsiyeler sunar.

Paslanmaz çelik malzemeden üretilen modelin 46 mm ve 42 mm boyut seçeneklerine sahip olduğunu söyleyelim. Her iki model de AMOLED ekranla gelyor ekran boyutu sırasıyla 1.4 inç ve 1.2 inç.,Ü

Honor MagicWatch 2 Fiyatı

12 Aralık tarihinden itibaren küresel olarak satışa sunulacak olan modelin başlangıç fiyatı 155 dolar. Fiyatın seçeneklere bağlı artış gösterdiğini ve 42 mm Agate Black modeli için geçerli olduğunu belirtelim.