Honor MagicWatch 2 Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Giyilebilir aksesuar sektöründe de önemli bir oyuncu haline gelen Honor, yeni akıllı saati MagicWatch 2 modelini ülkemizde satışa sundu. İşte MagicWatch 2 özellikleri ve fiyatı!

Honor MagicWatch 2 Özellikleri

Huawei bünyesinde faaliyet gösteren Honor, gençlere odaklanan bir ürün yapısına sahip. Ülkemizde satışa sunulan Honor MagicWatch 2'nin de bu yönde bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.

Kirin A1 işlemciden gücünü alan akıllı saat, 4 GB dahili depolamaya sahip ve bu alanın 2 GB boyutundaki kısmı size ayrılmış durumda. 1.39 inç boyutunda renkli AMOLED ekrana sahip olan modelin kendi içerisinde öne çıkan üç adet teknolojisi bulunuyor.

TruSleep 2.0 teknolojisi ile birlikte uyku takibinizi yapan model, insanlarda yaygın olarak görülen altı adet uyku bozukluğu tipini algılayabiliyor ve hassas bir şekilde tespit edip sizlere sunabiliyor. Bunlara ek olarak uyku kalitenizi iyileştirici yüzlerce tavsiyenin sunulduğunu da belirtelim.

TruRelax teknolojisi ise kişinin stres seviyesini tespit ediyor ve stresli olduğunuz durumlarda nefes egzersizleri yapmanız için uyarılarda bulunuyor. TruSeen teknolojisi nabzınızı izleyip, nabzınız referans değerlerin altına ya da üstüne çıktığında sizi uyarıyor. 5 ATM su dayanıklılığı ile gelen model suyun altında dahi nabız takibi yapabiliyor ve SWOLF skorunu ölçebiliyor. Egzersiz tarafında sekiz adet dış ve yedi adet iç olmak üzere toplam on beş farklı spor modu kullanıcılara sunulmakta.

Bu arada akıllı saatlerde büyük bir sorun olan batarya, bu modelde pek de sorun değil. Nitekim MagicWatch 2 14 gün batarya ömrü sunuyor.

Honor MagicWatch 2 Fiyatı

42mm ve 46mm seçeneklerine sahip olan MagicWatch 2 şu an 46mm versiyonu ile ülkemizde satışa sunuldu. 1.299 TL fiyat etiketine sahip modelin 42mm versiyonu da çok yakın bir zamanda ülkemizde satışa sunulmuş olacak.