Uygun Fiyatıyla Dikkat Çeken HONOR Pad X8 Satışta!

Küresel çapta gerek telefonları gerek tabletleriyle kullanıcıların beğenisini kazanan HONOR, tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken yeni tableti HONOR Pad X8 modelinin Türkiye'de satışa açıldığını duyurdu. Dikkat çeken rengi ve ekran gövde oranıyla şık görünüme sahip HONOR Pad X8'in detaylarına gelin beraber bakalım.

10.1 inç full HD ekrana sahip HONOR Pad X8, %80 ekran-gövde oranı ile tasarımda da şıklığıyla ön plana çıkıyor. 1920x1200 piksel çözünürlüğü bulunan tabletin ekranında 16.7 milyon renk desteği bulunuyor. 460 gram ağırlıkta, 7.55 mm kalınlıkta bulunan tablet tek elle de kullanım açısından oldukça kullanışlı.

HONOR Pad X8 Neler Vaat Ediyor?

Göz yorgunluğunu da en aza indirmek için için TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası’na sahip olan HONOR Pad X8, aynı zamanda Göz Konforu modu ile kullanıcılara rahat bir izleme deneyimi sağlıyor.

9.1 kanallı surround ses sistemiyle kullanıcılara benzersiz ses deneyimi sunan HONOR Pad X8, her seviyede ses kalibrasyonunu optimize ederek, seslerin çalma süresini kontrol etmek için birden fazla ses çıkış kanalını birleştirerek kullanıcılara çok boyutlu bir işitsel deneyim sunuyor.

Android 12 altyapısını kullanan Magic UI 6.1 ile gelen HONOR Pad X8, birden fazla uygulamayı sorunsuz şekilde çalıştırarak, aynı anda birden çok işi yapabilmenize olanak tanıyor. HONOR Pad X8 ayrıca 5.100 mAh pili ile uzun ömürlü pil performansı sunuyor.

HONOR Pad X8 Fiyatı

HONOR Pad X8, Şafak Mavisi rengi ile bugün Vatan mağazalarında satışa çıktı. Önümüzdeki hafta ise Teknosa, Hepsiburada ve Trendyol satış kanallarında kullanıcılarla buluşacak. 3.499 TL’ye satışa çıkan HONOR Pad X8, Hepsiburada ve Trendyol online mağazalarından 3.199 TL'lik özel fiyatla satın alınabilecek.