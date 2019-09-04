Uygun Fiyatlı Honor Play 3 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei'nin alt markası olan Honor uygun fiyatlı yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Honor Play 3'ün teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Honor Play 3 Özellikleri

Honor Play 3, 6.39 inçlik ekran ile gelmekte. Gücünü Kirin 710F yonga setinden alan akıllı telefonda 4GB/ 6GB RAM ve 64GB/ 128GB dahili depolama alanı bulunmakta.

Yüzde 90 ekran kasa oranına sahip olan Honor Play 3'ün ön tarafında bir adet 8 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Cihazın arka tarafında ise üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 48 megapiksel ana, 8 megapiksel geniş açı ve 2 megapiksel portre fotoğraflar için derinlik sensörü.

Cihaz 4.000mAh bataryaya sahip ve 10 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Bataryanın tamamını 2 saat 30 dakikada dolmakta. Honor Play 3'de MicroUSB portu bulunmakta. Honor, telefonun suya dayanıklı olduğunu açıkladı. Akıllı telefon siyah, kırmızı ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelecek.

Honor Play 3 Fiyatı

Honor Play 3'ün 4GB RAM'e ve 64GB dahili depolama alanına sahip olan modelinin 140 dolardan, 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip olan modelinin ise 182 dolardan satışa çıkacağı açıklandı.

Akıllı telefonun ülkemizde ne zaman ve ne kadarlık fiyat etiketi ile satışa çıkacağı bilinmiyor.