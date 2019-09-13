Honor Play 3e'nin Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Huawei'nin alt markası olan Honor'un yeni akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Gelin hep beraber Honor Play 3e'nin sızdırılan teknik özelliklerine yakından bakalım.

Honor Play 3e sızıntılara göre, 5.71 inçlik ekrana sahip olacak. Octa çekirdekli bir yonga setine sahip olması beklenen akıllı telefonda iki farklı RAM ve iki farklı dahili depolama alanı seçeneğinin bulunacağına kesin gözüyle bakılmakta.

Bu seçenekler şu şekilde: 2GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı/ 3GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı. Cihazın 3,020 mAh bataryadan beslenmesi beklenmekte.

Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkacağı söylenen Honor Play 3e'nin ön kamerasının 5 megapiksel, arka kamerasının ise 13 megapiksel olcağı konuşulmakta. Sızdırılan görsele göre, Honor Play 3e'de üç farklı renk seçeneği bulunacak. Bu renkler: siyah, mavi ve gümüş.

Akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ve ne kadarlık fiyat etiketine sahip olacağı henüz açıklanmadı. Honor Play 3e hakkında detaylar gelirse sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın.