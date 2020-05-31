Honor Play 4 5G Özellikleri Kesinleşiyor

Honor, yeni modelleri ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Haziran ayında tanıtılacak olan Honor Play 4'ün son hali karşımızda.

Nisan ayında Honor Play 4T ve Honor Play 4T Pro modelleri ile karşımıza çıkan Honor, 3 Haziran'da Honor Play 4 5G ve Honor Play 4 Pro 5G modellerini tanıtacak. Geçtiğimiz günlerde bazı özellikleri ortaya çıkan cihazın, bugün o özellikleri kesinleşti. Çünkü Honor Play serisi Ürün Yöneticisi Xiaolong Raul, Play 4 modellerinin sunumlarını paylaşmak için Weibo'ya gitti ve cihazın fotoğrafları TENAA'da belirlenen model ile eşleşti.

Honor Play 4 Özellikleri

TENAA'da tespit edilen TNNH-AN00 kodlu 5G cihazın artık Honor Play 4 olduğu kesin gibi. Xiaolong Raul tarafından paylaşılan görüntüler cihazı artık net bir şekilde gözler önüne sürüyor. Tabi bazı özellikleri hala kesin olmasa da, cihazın siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacağını biliyoruz. Aynı zamanda cihaz yan tarafında bir parmak izi sensörü de taşıyor.

Arka tarafından dörtlü kamera grubuna baktığımızda, 64MP'lik bir ana kamera bulunduğunu görebiliyoruz. Daha öncesinde gelen bilgilerde de bu grubun 64MP + 8MP + 2MP + 2MP şeklinde dizildiği belirtiliyordu. Ön kısmında Full HD+ çözünürlüğe sahip, 6.81 inçlik bir ekran taşıyan Honor Play 4, 4200mAh batarya ile birlikte gelirken, 4GB/6GB/8GB Ram seçeneklerine sahip olacak. Tabi tüm bu sistemi Android 10 işletim sistemi ile çalıştıracak. Bakalım Honor Play 4 ve Honor Play 4 Pro'nun fiyatı ne kadar olacak?