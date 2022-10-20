Bütçe Dostu Honor Play 40 Plus Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Honor kısa süre önce Snapdragon 888 işlemciye sahip Honor X40 ve X40 GT akıllı telefonunu tanıtmıştı. Şimdi, markanın Honor Play 40 Plus adında daha düşük fiyatlı bir 5G telefonu piyasaya sürüldü.

Honor Play 40 Plus Özellikleri

Honor Play 40 Plus, damla çentikli 6.74 inç IPS LCD ekrana sahip. Ekranın en boy oranı 20:9 ve yenileme hızı 90Hz. Ekran 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlüğü destekliyor.

Telefon gücünü Dimensity 700 işlemcisinden ve 6.000 mAh pilinden alıyor. Honor'a göre tamamen şarj olduğunda 23 saate kadar video oynatma süresi sunabiliyor. Telefonda ayrıca 22,5W hızlı şarj desteği de bulunuyor.

Honor Play 40 Plus, RAM ve depolama seçeneklerinde de 6/8 GB RAM ve 128/256 GB dâhili depolama seçenekleri ile birlikte geliyor. Cihazda Android 12 tabanlı Magic UI 6.1 işletim sistemi bulunuyor.

Ön tarafta ise 5MP selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta 50MP birincil kamera ve 2MP yardımcı kamera mevcut. Cihazın diğer bazı özellikleri arasında yan tarafında bulunan parmak izi okuyucu, 5G desteği, Bluetooth 5.1, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Son olarak, cihaz 8.27 mm'lik ince bir profile sahip ve yaklaşık 196 gram ağırlığında.

Honor Play 40 Plus Fiyatı ve Bulunabilirliği

Honor'un bu yeni telefonunun Türkiye pazarına girip girmeyeceği belirsiz ancak 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Honor Play 40 Plus şu anda 165 dolardan satılıyor. Cihazın 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama sürümleri de sırasıyla 195 ve 220 dolardan satılıyor. Telefon siyah, gümüş, mavi ve mor renklerle alıcılarını bekliyor.