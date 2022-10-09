Honor Play 6C Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Honor'un alt-orta segmente hitab eden 5G telefonu Honor Play 6C, geçtiğimiz günlerde Çin'de sessiz sedasız yapılan bir etkinlikte tanıtıldı. Uygun fiyatlı 5G telefon arayanlar için iyi bir tercih olarak öne çıkan Honor Play 6C, fiyatına kıyasla gayet şaşırtıcı özelliklere sahip.

Özellikle Asya ve Orta Doğu pazarında kendisine alıcı bulması beklenen telefonun tüm özelliklerini sizin için derledik.

Honor Play 6C Özellikleri

Honor Play 6C, fiyat performans canavarı olarak karşımızıa çıkıyor. Telefondaki 6,517 inç IPS LCD teknolojisine sahip HD+ 720 x 1600 piksel çözünürlüğündeki ekranın yenileme hızı 90 Hz seviyesinde. Gücünü Snapdragon 480 5G çipinden alan Honor Play 6C'nin ön tasarımında bir süredir Android'de alışık olduğumuz yağmur damlası bulunuyor. Çipten de anlayabileceğiniz üzere Honor Play 6C 5G bağlantıyı destekliyor.

13 megapiksellik arka kameranın bulunduğu telefonda selfie için 5 megapiksellik ön kamera kullanılıyor. Honor Play 6C'nin güvenliği yan tarafında konumlandırılmış parmak izi okuyucu ile sağlanıyor. 5.000 mAh batarya ve 22.5 W hızlı şarj desteğine sahip olan telefonun bağlantı protokolleri ise şöyle: Çift SIM, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C port, 3.5 mm kulaklık girişi.

Magic Night Black, Aurora Blue ve Titanium Silver olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulan Honor Play 6C, Android 12 tabanlı Magic UI 5.0 ile kutudan çıkıyor. Honor Play 6C fiyatları ise 6 GB RAM + 128 GB depolamaya sahip modeli 154 dolar, 8 GB RAM + 128 GB depolamaya sahip modeli ise 182 dolar olarak firma tarafından belirlenmiş. Şimdilik yalnızca Çin'de satılacak olan telefonun yakın zamanda global pazara da açılması bekleniyor.