Honor Router 3, Dünyanın İlk WiFi 6 Plus Router'ı Olacak

Honor, 18 Mayıs’ta düzenleyeceği etkinlikte akıllı telefon dışında da ürünler tanıtacak. Honor Router 3 bunlardan biri olacak. Çinli teknoloji şirketi, bugün yaklaşan ürün lansmanı etkinliğinde tanıtacağı ürünlerden birini gösterdi. Honor Router 3, dünyanın ilk WiFi 6 Plus router’ı olacak.

WiFi 6 Plus Geliyor

Wi-Fi teknolojisi bu yılın başlarında yeni nesil WiFi 6 standardının piyasaya sürülmesiyle ilerleme kaydetti. Popülerliği günden güne artıyor, çoğu amiral gemisi akıllı telefon bu teknolojiye sahip. Router’lar ve diğer AIoT ürünler de ortaya çıktı. Şimdi daha yüksek WiFi 6 Plus standardı geliyor!

Bilmeyenler için, WiFi 6 eski nesillere kıyasla birçok iyileştirme getiriyor. WiFi 5’ten neredeyse üç kat daha fazla bant genişliğine sahip ve dört katı aynı anda cihaz bağlanabiliyor. Ayrıca güç tüketimi yüzde 30 oranında güçlenirken, gecikme süresi de daha az. WiFi 6 Plus’ın WiFi 6’ya göre avantajları şu an için bilinmiyor ancak daha fazla geliştirme içereceği muhtemel.

Honor Router 3: WiFi 6 Plus Router

Çinli mikroblog sitesi olan resmi Honor Weibo hesabında, Honor Router 3 için ilk görsel paylaşıldı. Ürün, 18 Mayıs 2020’de şirketin yeni dizüstü bilgisayarı, ilk 5G ve WiFi 6 bağlantılı tableti ve diğer ürünleriyle birlikte tanıtılacak. Honor etkinliğinde görüşmek üzere!