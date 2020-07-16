Honor, Yeni Tabletlerini Duyurdu: Honor Tab 6 ve Tab X6

Honor, yeni tablet modelleri Honor Tab 6 ve Honor Tab X6’yı resmi olarak tanıttı. SMIC tarafından üretilen Kirin 710A işlemciden güç alan Tab 6 serisinin özellikleri, fiyatı, çıkış tarihi haberimizde.

Honor Tab 6 Özellikleri

Honor Tab 6, 10.1 inç, 1920 x 1200px çözünürlük, 1000:1 kontrast oranını destekleyen ekrana sahip. 7.55mm inceliğinde, 460gr ağırlığında olan tabletin öne çıkan özelliklerinden biri, daha iyi düşük frekans çıkışı ve daha kalın ses kalitesi için 2.2cc ses boşluklu büyük hoparörlere sahip ses sistemi (Histen 6.1). Tab 6, yeni MagicUI 3.1 özel arayüz üzerinde çalışıyor ve Honor Magic kalem ile birlikte geliyor. Kirin 710A işlemci ile güçlendirilen tabletin 3GB/4GB RAM, 32GB/64GB/128GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Honor Tab X6 Özellikleri

Honor Tab X6, uygun fiyatlı model olarak karşımıza çıkıyor. Ekranı daha düşük çözünürlükte; 1200 x 800px. 3GB/4GB RAM ile geliyor ancak 128GB depolama alanı seçeneği yok diğer bir deyişle 32GB ve 64GB arasından seçim yapmanız gerekiyor. Tab X6, dokunmaya duyarlı kalemi desteklemiyor.

Honor Tab 6 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Honor Tab 6, iki renk seçeneğiyle 16 Temmuz’da Çin’de satışa sunulacak, ardından 28 Temmuz’da başka bir satış olacak. Bellek ve depolama alanına göre değişiklik gösteren fiyatlar şöyle:

3GB + 32GB (WiFi sürüm) - 1299 yuan (185 dolar)

4GB + 64GB (WiFi sürüm) - 1399 yuan (200 dolar)

4GB + 128GB (WiFi sürüm) - 1699 yuan (242 dolar)

4GB + 64GB (4G LTE) - 1599 yuan (228 dolar)

4GB + 128GB (4G LTE) - 1899 yuan (271 dolar)

Honor Tab X6 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Honor Tab X6, Ağustos ayında satışa sunulacak ve tek renk seçeneği olacak. Fiyat listesi şöyle:

3GB + 32GB (WiFi sürüm) - 1099 yuan (157 dolar)

4GB + 64GB (WiFi sürüm) - 1199 yuan (171 dolar)

3GB + 32GB (4G LTE) - 1199 yuan (171 dolar)

Honor, ayrıca Honor Tab V6 tabletin farklı renkte (sky silver) piyasaya sürüldüğünü de duyurdu. 16 Temmuz’da satışa sunulacak modelin fiyatı 2499 yuan (357 dolar) olacak.