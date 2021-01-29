Honor Telefonlarda Google Servisleri Olacak Mı? CEO Açıkladı

Honor telefonlarda Google servisleri olacak mı? Huawei geçtiğimiz aylarda Honor markasını sattığını açıklamıştı. Honor, Huawei'nin bünyesinde olduğu zamanlarda Google servislerini kullanamamaktaydı. Peki ya satış sonrasında Honor telefonlarda Google servisleri olacak mı?

Honor Telefonlarda Google Servisleri Olacak Mı?

Honor CEO'su tarafından Google servisleri açıklaması geldi. Honor CEO'su George Zhao'ya göre, şirketin Google ile tekrar ortaklık yapmaması için hiçbir neden yok. ABD ile ilgili teknolojiyi kullanan ABD şirketleri veya şirketleriyle anlaşma yapmak ücretsiz olduğundan, Honor halihazırda birkaç şirketle anlaşma yapıyor.

Marka, gelecekteki cihazlar için Intel, AMD, Qualcomm ve MediaTek ile ortaklık kurduğunu zaten doğruladı. Şimdiye kadar, Google'ın adı bu listede eksikti. Ancak South China Morning Post'a verdiği bir röportajda şirketin CEO'su, iki şirketin zaten görüşmelerde olduğunu söyledi.

Bu noktada Honor telefonlarda Google servislerinin olacağını söyleyebiliriz. Anlaşmanın Honor V40'a fayda sağlayıp sağlamayacağı henüz bilinmiyor.

Cihaz, Google hizmetleri olmadan Çin'de piyasaya sürüldü. Ancak, Google ile yapılan bir anlaşma, Global varyantın Google hizmetlerini alabileceği anlamına gelebilir. Bu, markanın Google hizmetlerine büyük ölçüde güvenen küresel pazarlardaki hikayesini değiştirebilir.

Sizler Honor hakkında ne düşünüyorsunuz? Honor markalı telefon alır mıydınız? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Huawei, Honor'u Neden Sattığını Açıkladı

Huawei, Honor markasının satışıyla ilgili bazı yeni haberlere sahip. Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei, Honor'u Çinli şirketlerin oluşturduğu bir konsorsiyuma sattığını doğruladı. Satışın, ABD hükümeti tarafından maruz kalınan çeşitli yasaklar sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Huawei şirket çalışanları forumunda samimi açıklamalarda bulunan Ren Zhengfei, Honor akıllı telefon ünitesinin "ihtiyaç duyulan teknik unsurların büyük baskı altında olması" nedeniyle satıldığını dile getirdi. Ayrıca Huawei'nin zorlukların üstesinden gelebileceğini, ancak farklı bir plan olarak Honor'un elden çıkarıldığını aktardı. CEO Zhengfei, istihdam ettiği kişilerin ve distribütörlerinin işlerini kaybetmemesini istediğini ifade etti.

Huawei kurucusu aynı zamanda Honor'un en büyük rakipleri olmasını istediğini de belirtiyor. Honor çalışanlarının, eski ana şirketini (Huawei'yi) devirmek isteyerek motive edilmesi gerektiğini söylüyor.