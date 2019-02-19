Honor Türkiye’nin Resmi Instagram Hesabı Hacklendi!

Çinli teknoloji devi Huawei’in alt markası Honor’un Türkiye’deki Instagram hesabı hacklendi!

Honor Türkiye’nin resmi Instagram hesabı, dün akşam saatlerinde siber saldırıya uğradı. İlk olarak hesabın profil resmini Samsung logosu ile değiştiren hacker, daha sonra profilin altındaki bilgiler kısmına “En iyi telefon Samsung -V” ifadesini yazdı.

Samsung, Vestel ve Nokia gibi markalara ait görselleri gönderi olarak paylaşan hacker, yüzüne maske takarak arka arkaya birçok hikaye yayınladı. Paylaştığı bir hikayede, kişisel Instagram hesabını etiketleyen hacker, “Hapse gireceksin gibi mesajlar geliyor, kim olduğumu saklamıyorum” şeklinde ifadeler kullandı.

Paylaşımlarına gecenin ilerleyen saatlerinde de devam eden kişi, bir süre sonra kullanıcı adını “Hala alamadınız mı” şeklinde değiştirdi. Global hesabını da ele geçirebileceğini iddiasında bulunan bilgisayar korsanı, gönderi paylaşımını sürdürdü.

Honor Türkiye’nin resmi Instagram hesabı uzun uğraşlar sonucunda geri alındı. Şirket cephesinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.